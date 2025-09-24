Controllati e denunciati due stranieri irregolari

In una serie di controlli svolti dai carabinieri mantovani della Compagnia di Gonzaga, sono stati individuati due cittadini di origine straniera, con gli accertamenti che hanno confermato la loro posizione irregolare sul territorio italiano. Si tratta di due giovani di origine marocchina di 23 e 30 anni, con il più giovane domiciliato a Reggiolo, nella Bassa Reggiana, mentre l’altro risulta abitare in provincia di Bolzano. Il controllo è avvenuto nei pressi del centro commerciale La Ciminiera di Ostiglia, dove si sono concentrate alcune delle verifiche messe in atto dai militari dell’Arma nel fine settimana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Controllati e denunciati due stranieri irregolari

