Continuità e tradizione Il Palio incorona Airoldi Gran Maestro Del Collegio

Cambio al vertice del Collegio dei Capitani e delle Contrade: nella tornata notturna di lunedì 22 settembre, Alessandro Airoldi è stato eletto gran maestro, succedendo a Raffaele Bonito. L’assemblea, caratterizzata da un clima di generale apprezzamento per il lavoro svolto nell’ultimo quadriennio, ha sottolineato il ruolo chiave della coppia Bonito-Biaggi nel guidare il Collegio attraverso un periodo complesso, segnato dal post-Covid, dalla nascita della Fondazione Palio e dall’inaugurazione della rinnovata pista di via Novara. Airoldi, professionista nel settore delle assicurazioni, vanta una lunga esperienza nel mondo del Palio: è stato capitano di San Martino tra il 1997 e il 1999, ha ricoperto il ruolo di addetto corsa e negli ultimi anni ha fatto parte del direttivo presieduto da Bonito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Continuità e tradizione. Il Palio incorona . Airoldi Gran Maestro. Del “Collegio”

In questa notizia si parla di: continuit - tradizione

Le forme antiche custodiscono la forza del presente. Come nella nostra tradizione vitivinicola, anche in queste architetture vive la continuità: fatta di misura, equilibrio e memoria. Schiopetto è un gusto che resta, anche quando il calice è vuoto. • Ancient forms h - facebook.com Vai su Facebook

Il Palio incorona la dama più bella: la sfida tra eleganza e tradizione - 30, nella Chiesa Cattedrale sono stati benedetti gli arcieri, i gonfaloni di Lega e rioni, e il cencio, in piazza Mazzini, è stata disputata la II Disfida scenografica, poi sono stati ... lanazione.it scrive

A Ferrara la tradizione del Palio - Le manifestazioni prendono il via nella serata di sabato 21 maggio, trasformando la città nel palcoscenico del grandioso corteo storico ... Da tgcom24.mediaset.it