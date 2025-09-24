Continassa Juve | prosegue la preparazione in vista dell’Atalanta su cosa ha lavorato oggi Tudor

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Prosegue, presso il centro sportivo bianconero, la preparazione della Juventus in vista del prossimo appuntamento in Serie A: la sfida contro l’Atalanta, in programma sabato 27 settembre 2025 alle ore 18:00 in un Allianz Stadium sold out per l’occasione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

