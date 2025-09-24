Dopo le parole di Antonio Conte dell’altra sera, al termine di Napoli-Pisa, la Gazzetta – con Vincenzo D’Angelo – scrive che non si è trattato di un attacco alla società ma di un tentativo di proteggere i nuovi arrivati dalla pressione. Scrive la Gazzetta: In molti hanno visto nell’uscita di Conte un attacco al mercato. Un mercato da 150 e passa milioni, per il secondo anno consecutivo. In realtà, l’intenzione di Antonio era un’altra. Che poi è lo stesso concetto che va ribadendo dall’inizio della preparazione, nella prima conferenza a Dimaro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte non voleva attaccare la società ma proteggere i nuovi dalla pressione (Gazzetta)