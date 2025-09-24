Conte non ci sta c’è un problema che vuole affrontare | di cosa si tratta

Il Napoli, grazie alla vittoria contro il Pisa, si mantiene a punteggio pieno: Antonio Conte, però, vuole correggere ciò che di non buono si è visto in questo primo scorcio di stagione. Contro il Pisa, match vinto per 3-2, il Napoli mantiene il proprio percorso netto, con dodici punti conquistati sui dodici disponibili. Un inizio di campionato niente male per gli uomini di Antonio Conte, che vogliono difendere con forza lo Scudetto conquistato appena qualche mese fa. Ora, ad attendere i campioni d’Italia in carica c’è il Milan, in una sfida che potrebbe dire molto in merito a ciò che potrebbe essere la lotta Scudetto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Conte non ci sta, c’è un problema che vuole affrontare: di cosa si tratta

In questa notizia si parla di: conte - problema

Marche, Conte sull’interrogatorio di Ricci: “Se non risponde è un problema? A buon intenditor…”

Il secondo Napoli di Conte e il problema dell’abbondanza

Napoli, qualche problema in difesa per Conte

Alessandro Buongiorno è uscito da Napoli-Pisa per un risentimento muscolare alla coscia sinistra Antonio Conte in conferenza stampa nel post partita scongiura l'eventuale problema all'adduttore Poi la battuta: "Dobbiamo farlo benedire" #Conte #Buon - X Vai su X

Calcio in Pillole. . Problema Fantacalcio per Antonio Conte? Ci sono pressioni esterne per 'schierare' la formazione #conte #Napoli #CalcioinPillole - facebook.com Vai su Facebook

Conte in confusione in TV alla domanda di Meloni su Buongiorno: “Chi io? Grazie per avermelo chiesto” - Il siparietto tra il tecnico del Napoli e l'inviata di DAZN, Giusy Meloni, capita in chiusura di collegamento dal Maradona: "A me serve il defibrillatore ... Da fanpage.it

Sconcerti a CM: 'Il caso Conte-Inter sta coprendo i problemi della Juve. Serie A stravolta dal virus, ci saranno i playoff' - Sconcerti, vista la finale di Champions League viene da pensare che il calcio italiano sia ancora molto lontano da quella qualità generale. Secondo calciomercato.com