Conte ha visto il film e gli è piaciuto moltissimo Non ha chiesto di tagliare nulla poteva farlo

Il responsabile della comunicazione del Napoli, Nicola Lombardo, è intervenuto a sua volta per svelare un aneddoto su Antonio Conte durante la conferenza di presentazione del film “Ag4in” sul quarto scudetto azzurro, diretto da Giuseppe Marco Albano e prodotto da Filmauro. Le sue parole arrivano dopo quelle di De Laurentiis. Nuovo film del Napoli, la reazione di Conte. «Conte ha visto il film e gli è piaciuto moltissimo. Non ha chiesto di tagliare nulla pur potendo farlo. Noi non abbiamo tagliato nulla, non abbiamo buttato niente. Chiaramente non è semplice fare questo tipo di lavoro perché lo spogliatoio è sacro, come si dice. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

