Consulta per la Legalità | il procuratore Musolino partecipa ai lavori della II commissione
Nel corso dell’ultima seduta della seconda commissione consiliare (Affari istituzionali, città metropolitana e decentramento, controllo enti partecipati, sicurezza e legalità), incentrata sull’istituzione della Consulta per la Legalità, si è tenuta l’audizione del procuratore aggiunto di Reggio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Consulta comunale per la Legalità, il procuratore aggiunto Stefano Musolino partecipa ai lavori della II Commissione - Nel suo intervento il Procuratore ha evidenziato la responsabilità della politica nel promuovere le condizioni sociali e culturali necessarie al contrasto della ’ndrangheta ... Da reggiotv.it
Reggio Calabria, il procuratore aggiunto Musolino partecipa ai lavori della II Commissione - REGGIO CALABRIA Nel corso dell’ultima seduta della Seconda Commissione consiliare (Affari istituzionali, città metropolitana e decentramento, controllo enti partecipati, sicurezza e legalità), incentr ... corrieredellacalabria.it scrive