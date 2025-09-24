Consorzio universitario una giornata dedicata all' intelligenza artificiale

Sabato 27 settembre 2025 il Consorzio Universitario di Pordenone organizza 1nn0vAI, edizione speciale e potenziata del tradizionale appuntamento di fine settembre che la community 1nn0va organizza da oltre 15 anni, e che quest’anno sarà interamente dedicato all’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Cene e shopping di Mifsud con la carta di credito del consorzio universitario, assolti due dirigenti

Il crollo della sede del consorzio universitario, fra gli indagati c'è il rettore

Il ritorno di Nenè Mangiacavallo al consorzio universitario, la Regione lo nomina commissario

EVENTI • Mancano pochissimi giorni al 1° Festival Universitario di Rovigo Dal 25 al 27 Settembre il Cur Consorzio Università Rovigo festeggia 30 anni e lo fa con tantissimi appuntamenti in programma. Tre giorni di incontri, spettacoli, momenti di orientam - facebook.com Vai su Facebook

PROTOCOLLO D’INTESA TRA CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA BASILICATA E CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI DI POTENZA - X Vai su X

Consorzio universitario, una giornata dedicata all'intelligenza artificiale; Dalla formazione all'occupazione: all'Università si incontrano con Oracoli; Continuità didattica: a Ragusa il nodo del sostegno non si scioglie - Radio RTM Modica.

