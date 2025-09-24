Consorzio Asi definito il nuovo Cda | la presidenza a Franco Gentile
BRINDISI – Franco Gentile sarà il nuovo presidente del Consorzio Asi di Brindisi. L'imprenditore succederà all'avvocato Vittorio Rina. Quest'ultimo, insediatosi nel 2021, di recente ha assunto l'incarico di amministratore di Arca Nord. Gentile, già presidente del Cna Brindisi, riveste anche il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Asi, oggi l'assemblea ma Fasano resta indeciso - Tutto pronto per il seguito, ed auspicabilmente la conclusione, dell’assemblea dei soci del consorzio Asi chiamata a nominare il nuovo consiglio di amministrazione. Come scrive quotidianodipuglia.it
Rina guiderà l'ex Iacp: si apre la corsa per la presidenza del consorzio Asi - A stabilirlo, nelle scorse ore, è stata la giunta regionale, che ha formalizzato, insieme al nuovo incarico di Rina, anche la ... Si legge su quotidianodipuglia.it