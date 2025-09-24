Consorzio Asi definito il nuovo Cda | la presidenza a Franco Gentile

BRINDISI – Franco Gentile sarà il nuovo presidente del Consorzio Asi di Brindisi. L'imprenditore succederà all'avvocato Vittorio Rina. Quest'ultimo, insediatosi nel 2021, di recente ha assunto l'incarico di amministratore di Arca Nord. Gentile, già presidente del Cna Brindisi, riveste anche il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

