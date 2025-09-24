Consiglio regionale le opposizioni occupano l' aula per fermare il via libera sulla caccia nei valichi montani
Bagarre in Consiglio regionale nella serata di martedì 23 settembre. Le opposizioni hanno occupato i banchi della presidenza al Pirellone per bloccare i lavori. L'obiettivo del Centro sinistra regionale era quello di evitare che venisse approvato un provvedimento sulla caccia dia il via libera su. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: consiglio - regionale
Evitato il taglio dei seggi in Consiglio regionale, salvi i 50 posti in Aula
Ceccarelli (PD): "Difendiamo i circoli del Valdarno, presidi sociali e culturali. In Consiglio regionale un atto per fare chiarezza"
Lombardia, polemica sulle vacanze del Consiglio Regionale: “Assurdo lo stop di 52 giorni per le ferie estive”
Il Consiglio regionale non è (o non dovrebbe essere) come la scuola, dove se ti manca un docente per sostituirlo c’è il supplente di turno da chiamare avendone conquistato diritto in una graduatoria - facebook.com Vai su Facebook
Presentato in Consiglio regionale il volume "Diritto penale. La costituzione di parte civile degli enti esponenziali" Leggi la notizia ow.ly/KHaK50X0FsB $DirittoPenale $ConsiglioRegionale $MonicaSansoni $PasqualeLattari $MarianoMacale - X Vai su X
Consiglio regionale, le opposizioni occupano l'aula per fermare il via libera sulla caccia nei valichi montani; Caccia nei valichi montani, le opposizioni occupano il Consiglio regionale per fermare il via libera; Caccia, bagarre al Pirellone: espulsi consiglieri di opposizione.
Caccia nei valichi montani, le opposizioni occupano il Consiglio regionale per fermare il via libera - L’assemblea avrebbe dovuto approvare il provvedimento che, andando contro quanto stabilito dal Tar, permette di nuovo di cacciare in tutti i valichi della ... milano.repubblica.it scrive
Opposizioni in Consiglio Regionale: Invasione a Gaza, vergognoso silenzio di Cirio e della sua maggioranza - In Consiglio regionale del Piemonte le opposizioni chiedono stop ai rapporti con Israele e condanna del Governo Meloni per la guerra a Gaza ... Come scrive quotidianopiemontese.it