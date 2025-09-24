Consiglio regionale le opposizioni occupano l' aula per fermare il via libera sulla caccia nei valichi montani

Bagarre in Consiglio regionale nella serata di martedì 23 settembre. Le opposizioni hanno occupato i banchi della presidenza al Pirellone per bloccare i lavori. L'obiettivo del Centro sinistra regionale era quello di evitare che venisse approvato un provvedimento sulla caccia dia il via libera su. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

consiglio regionale opposizioni occupanoCaccia nei valichi montani, le opposizioni occupano il Consiglio regionale per fermare il via libera - L’assemblea avrebbe dovuto approvare il provvedimento che, andando contro quanto stabilito dal Tar, permette di nuovo di cacciare in tutti i valichi della ... milano.repubblica.it scrive

consiglio regionale opposizioni occupanoOpposizioni in Consiglio Regionale: Invasione a Gaza, vergognoso silenzio di Cirio e della sua maggioranza - In Consiglio regionale del Piemonte le opposizioni chiedono stop ai rapporti con Israele e condanna del Governo Meloni per la guerra a Gaza ... Come scrive quotidianopiemontese.it

