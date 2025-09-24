Consegne sospese nel Torinese | il video del magazzino della Postalcoop con 3.000 pacchi mai recapitati

Torinotoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo lo stop al pieno di carburante per i furgoni della società, alla Postalcoop di Grugliasco sono state interrotte definitivamente le consegne. Risultato: ci sono almeno 3.000 pacchi mai recapitati all’interno del magazzino della società, che si occupa di logistica anche per conto di Poste. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

