Consegne sospese nel Torinese | il video del magazzino della Postalcoop con 3.000 pacchi mai recapitati
Dopo lo stop al pieno di carburante per i furgoni della società, alla Postalcoop di Grugliasco sono state interrotte definitivamente le consegne. Risultato: ci sono almeno 3.000 pacchi mai recapitati all’interno del magazzino della società, che si occupa di logistica anche per conto di Poste. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: consegne - sospese
Spedizioni sospese venerdì 19 settembre 2025 Shipments suspended on Friday, September 19, 2025 • www.dakmantova.com WhatsApp +39 366 71 73 119 ? +39 0376 370931 ? [email protected] www.dakmantova.com/newsletter - facebook.com Vai su Facebook
Consegne sospese nel Torinese: il video del magazzino della Postalcoop con 3.000 pacchi mai recapitati; Lo stop dei rider: fa troppo caldo, niente consegne dalle 14,30 alle 16; Decollato a Torino il primo drone per il trasporto degli organi da trapiantare.
Consegne sospese nel Torinese: il video del magazzino della Postalcoop con 3.000 pacchi mai recapitati - La società è coinvolta in un'inchiesta giudiziaria e i lavoratori dicono di non ricevere lo stipendio da agosto ... Lo riporta torinotoday.it