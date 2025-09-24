Il Premio Cinema Indipendente “Sergio Pastore” e? intitolato alla memoria del Regista, Produttore e Giornalista, in seguito alla realizzazione del cortometraggio documentario “SERGIO PASTORE UN AMMIREVOLE INDIPENDENTE” che è stato proiettato durante la conferenza stampa del 22 Settembre in Campidoglio alla Sala del Carroccio. Questo premio e? dedicato a chi ha e ha avuto il coraggio di andare avanti con i propri progetti pur non avendo grandi “colossi” al proprio fianco, e ha mantenuto nelle sue opere l'integrita? del proprio pensiero.; in piu? questo premio vuole interpretare l'importanza dei Diritti Umani nella Liberta?, cosi? come ha fatto Sergio Pastore nella sua vita portando avanti le sue idee senza condizioni, affermando il Diritto alla Liberta? degli Autori, degli Interpreti e degli Sceneggiatori. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Consegnati i riconoscimenti dell'illustre Premio Cinema Indipendente "Sergio Pastore"