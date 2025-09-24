Consegnano cocaina nel piazzale della chiesa a Battipaglia | convalidati i tre arresti

Salernotoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scattano gli arresti domiciliari per 2 donne e un obbligo di dimora per un 21enne. Lo ha deciso il giudice Pietro Indinnimeo del tribunale di Salerno che ha convalidato l’arresto dei tre. Lo riportano i colleghi di Casertanews. I fatti sono avvenuti lo scorso 20 settembre a Battipaglia. I. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: consegnano - cocaina

Consegna di cocaina nel piazzale della chiesa: tre arresti; San Marzano e San Valentino al setaccio: 2 arresti, una denuncia, sanzioni e segnalazioni per droga, furti e violazioni.

Piazzale della chiesa di San Michele conteso a coltellate, ennesima rissa tra pusher: il parroco costretto a pulire gli scalini da sangue e siringhe - Una piazza contesa a suon di coltello: così i residenti descrivono lo spazio di fronte alla chiesa di San Michele Arcangelo a Marghera, delimitato da una parte da via Fratelli ... Segnala ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Consegnano Cocaina Piazzale Chiesa