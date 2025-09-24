Confisca definitiva di beni per un imprenditore vicino al clan Nicotra | valore complessivo di oltre 13 milioni

Cataniatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza di Bologna, con il supporto dei colleghi di Catania e il coordinamento dello Scico, hanno confiscato nei confronti di un imprenditore siciliano, attivo anche in Emilia Romagna e considerato vicino al clan Nicotra di Misterbianco, un. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: confisca - definitiva

'Ndrangheta, confisca definitiva di beni per oltre 21 milioni a gruppo imprenditoriale reggino

Truffa all’Inps: condanna definitiva per l’imprenditore e scatta la confisca per oltre 6 milioni

Confisca definitiva di beni per un imprenditore vicino al clan Nicotra: valore complessivo di oltre 13 milioni; Molfetta, confisca definitiva di beni per 50 milioni a imprenditore condannato per narcotraffico; Confiscati beni per 50 milioni a imprenditore di Molfetta condannato.

confisca definitiva beni imprenditoreConfisca per oltre 13 milioni a carico di un imprenditore siciliano operante in Emilia Romagna - I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, con il supporto dei colleghi di Catania e il ... Segnala 98zero.com

confisca definitiva beni imprenditoreMaxi confisca da 13 milioni a imprenditore vicino al clan Nicotra - La Guardia di Finanza di Bologna, con il supporto dei colleghi di Catania e il coordinamento dello S. Da sicilianews24.it

Cerca Video su questo argomento: Confisca Definitiva Beni Imprenditore