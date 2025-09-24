Confisca da 5 milioni di euro per l’ex commercialista condannato per camorra

Tempo di lettura: 2 minuti A distanza di due anni dal sequestro, disposto nell’ottobre del 2023, arriva la confisca definitiva dei beni riconducibili a Umberto Fiore, ex commercialista sannita di 61 anni con precedenti per associazione a delinquere di stampo camorristico. La Guardia di Finanza, su disposizione del Tribunale di Roma – Sezione Misure di Prevenzione, ha sottratto al patrimonio dell’uomo immobili per un valore complessivo stimato intorno ai cinque milioni di euro. Si tratta di un attico di lusso nel cuore della Capitale, di una villa su più livelli a Benevento e di una porzione di fabbricato a destinazione direzionale e commerciale a Torrecuso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

