Confisca da 5 milioni di euro per l’ex commercialista condannato per camorra
Tempo di lettura: 2 minuti A distanza di due anni dal sequestro, disposto nell’ottobre del 2023, arriva la confisca definitiva dei beni riconducibili a Umberto Fiore, ex commercialista sannita di 61 anni con precedenti per associazione a delinquere di stampo camorristico. La Guardia di Finanza, su disposizione del Tribunale di Roma – Sezione Misure di Prevenzione, ha sottratto al patrimonio dell’uomo immobili per un valore complessivo stimato intorno ai cinque milioni di euro. Si tratta di un attico di lusso nel cuore della Capitale, di una villa su più livelli a Benevento e di una porzione di fabbricato a destinazione direzionale e commerciale a Torrecuso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: confisca - milioni
Criptovalute e Hamas, gli Stati Uniti hanno chiesto la confisca di 2 milioni di dollari in monete digitali legate all'organizzazione
Le società come "scatole cinesi" per fare sparire milioni di euro: lo Stato confisca il gruppo Pelonero di Agrigento
Melito Porto Salvo, maxi confisca da 2 milioni: sigilli ai beni del commercialista legato alla cosca Iamonte
Catanzaro, confisca di beni per milioni di euro al clan “Forastefano-Abbruzzese https://quotidianodelsud.it/calabria/catanzaro/cronache/criminalita/2025/09/22/catanzaro-confisca-di-beni-per-milioni-di-euro-al-clan-forastefano-abbruzzese… - X Vai su X
Mafia, annullata la confisca di beni per 15 milioni di euro al vittoriese Emanuele “Elio” Greco - facebook.com Vai su Facebook
Confisca da oltre 4,5 milioni di euro all'imprenditore Pierino Zanga: 37 immobili e denaro sequestrati; Confiscato il tesoro da 5 milioni di euro dell'imprenditore vicino alla 'Ndrangheta; Benevento, Guardia di Finanza confisca beni per 5 milioni a ex commercialista.
Confiscati 5 milioni di euro a un commercialista - Finanziaria della Guardia di Finanza di Benevento ha eseguito una confisca di prevenzione per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro nei confronti di un ex com ... Da ilfattovesuviano.it
Confiscati 5 milioni di euro di beni a commercialista nel Beneventano - Confisca da 5 milioni a un ex commercialista del Beneventano: beni di lusso sequestrati tra Roma e Torrecuso. Scrive internapoli.it