Condotta antisindacale | seconda condanna in 3 mesi per l’azienda di famiglia del sindaco di Ortona FdI

È arrivata la seconda condanna per comportamento antisindacale, nel giro di soli tre mesi, ai danni dell'azienda di famiglia di Angelo Di Nardo, sindaco di Ortona (Chieti) ed esponente di Fratelli d'Italia. A giugno, l'impresa di vigilanza Aquila Spa aveva infatti perso la causa avviata dalla Filcams Cgil poiché, durante una riunione, un dirigente aziendale (nonché padre del sindaco) aveva scagliato calci negli stinchi ai danni di un sindacalista, e pronunciato frasi allusive e sessiste contro una sindacalista. Con la decisione pubblicata oggi, invece, il Tribunale di Chieti ha certificato che l'azienda ha indirettamente intimidito i lavoratori che erano in procinto di scioperare, attraverso una serie di azioni: tra queste, l'aver chiesto preventivamente i nomi dei dipendenti che avrebbero aderito.

