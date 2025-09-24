Condò sui ruoli in campo | Errore del difensore più criticato del gol mancato dell’attaccante

Condò dice la sua nell’editoriale odierno dove analizza mercato, responsabilità tecniche e il cambiamento dei parametri nel calcio moderno: le parole. Paolo Condò, nel suo editoriale per il Corriere della Sera, riflette sul ruolo del difensore nel calcio moderno e su come le logiche di mercato e le aspettative siano cambiate negli anni. Secondo il giornalista, l’errore del difensore suscita oggi molto più scalpore rispetto a un attaccante che sbaglia un gol o calcia sul portiere da buona posizione: «Lo stupore per gli errori dei difensori è molto più diffuso, e molto più scandalizzato, rispetto a un attaccante che calcia alto da buona posizione, o che tira sul portiere malgrado avesse la porta spalancata. 🔗 Leggi su Internews24.com

