Condannato per tentato omicidio scatta il maxi sequestro | confiscati auto conti bancari e oltre 50 beni immobili

Un totale di 56 beni immobili, tra fabbricati e terreni nelle province di Bologna e Catania, più 9 auto, 22 conti bancari, 11 quote di partecipazione societarie, 100 azioni e 6 polizze di pegno. Questo il patrimonio che è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza di Bologna, con il supporto dei. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

