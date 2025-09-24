Condannati per stupro di gruppo Ciro Grillo e gli amici | Un giudice ci ascolterà
Francesco Corsiglia, a cui il tribunale ha inflitto 6 anni e 6 mesi: “La sentenza non ha senso”. Cosa fanno adesso i quattro genovesi. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: condannati - stupro
Mattia Lucarelli e Federico Apolloni, condannati per stupro di gruppo, trattano per risarcire la ragazza
Ciro Grillo condannato a 8 anni per stupro di gruppo: stessa pena per 2 suoi amici. 6 anni e 6 mesi al quarto imputato - Tutti condannati i quattro imputati il processo per il presunto stupro di gruppo ai danni di due giovani donne (19enni all’epoca dei fatti) avvenuto la notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 a Porto Cerv ... Si legge su ilfattoquotidiano.it
Ciro Grillo condannato a 8 anni per stupro di gruppo. La vittima: «Oggi piango di gioia». L’avvocato Bongiorno: «Vince chi ha il coraggio di denunciare» - Dopo 8 ore in camera di consiglio, i giudici del Tribunale di Tempio li hanno riconosciuti colpevoli ... Riporta ilgazzettino.it