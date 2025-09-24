Condannati i business-man dei compro oro a Torino | estorsione rapina e lesioni nei negozi
Tre anni di carcere per Andrea Fisichella, tre anni e quattro mesi per Antonio Ranieri. È terminato con queste condanne ieri, 23 settembre, il processo di primo grado ai due uomini che volevano creare un impero di compro oro a Torino. Il loro piano si è sgretolato tra i guai giudiziari e, dopo le. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: condannati - business
ANSA.it. . Ciro Grillo e gli amici condannati per stupro di gruppo. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Il business della droga alla Kalsa gestito dagli Abbate: diventano definitive quattro condanne https://ift.tt/Q0T9pZK - X Vai su X
Condannati i business-man dei compro oro a Torino: estorsione, rapina e lesioni nei negozi; Estorsione, rapina e lesioni: chieste due condanne per i business man dei compro oro a Torino.
Condannati gli strozzini con le mire sui compro oro - Volevano espandersi nel mondo dei compro oro a Torino attraverso pesanti minacce. Si legge su torino.repubblica.it
Caso Giulia Tramontano, la cognata di Impagnatiello condannata: “Comprò la sua auto per evitare i risarcimenti” - Comprò l’auto di Alessandro Impagnatiello nel tentativo di far apparire l’uomo nullatenente ed evitargli così di pagare il risarcimento alla famiglia di Giulia Tramontano. Lo riporta ilfattoquotidiano.it