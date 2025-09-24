Condannati i business-man dei compro oro a Torino | estorsione rapina e lesioni nei negozi

Tre anni di carcere per Andrea Fisichella, tre anni e quattro mesi per Antonio Ranieri. È terminato con queste condanne ieri, 23 settembre, il processo di primo grado ai due uomini che volevano creare un impero di compro oro a Torino. Il loro piano si è sgretolato tra i guai giudiziari e, dopo le. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

