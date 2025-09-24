“Chi ha sparato a Charlie Kirk è un assassino. Per noi la condanna di quel crimine e la pietà verso quella vittima non sono in discussione. Chiunque fuori e dentro quest’Aula polemizzi su questo, taccia. Dinanzi alla morte chi non abbassa il capo coltiva i semi dell’odio. Non lo ha fatto la moglie al funerale. Lo ha fatto presidente degli Stati Uniti dinanzi a quella bara lui ha detto ‘io odio i miei avversari’ e ha aggiunto che Charlie Kirk è un simbolo della libertà”. È iniziato così in Aula, alla Camera, l’intervento di Gianni Cuperlo del Pd, durante la commemorazione per Kirk. Il deputato dem ha poi citato delle affermazioni dell’attivista politico, da “penso che Michelle Obama ha il cervello più piccolo di una donna bianca”, a “se stuprano mia figlia io le dico ti devi tenere il bambino, ti piaccia o no. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Condanna per l’assassinio di Kirk, aveva diritto di dire bestialità ma non era simbolo di libertà”: l’intervento di Cuperlo alla Camera