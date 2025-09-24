Concorso scuola PNRR3 | ufficializzati dal MiM i nuovi requisiti

Il nuovo concorso scuola PNRR3 definisce nuovi percorsi per gli aspiranti docenti della scuola secondaria. Nella giornata di ieri, 23 settembre 2025, il Ministero ha ufficializzato i requisiti di accesso per i posti comuni, che ora si basano sull’abilitazione specifica o, in alternativa, sul titolo di studio idoneo unito a tre anni di servizio. Si . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

concorso scuola pnrr3 ufficializzatiConcorso docenti PNRR3, ITP possono partecipare con il diploma. Ultimo bando - Concorso docenti PNRR3: i sindacati hanno ricevuto ieri 23 settembre 2025 l'informativa sull'ultimo bando di concorso che ... Da orizzontescuola.it

Nuovo Concorso scuola PNRR3, ecco i REQUISITI posti comuni secondaria: abilitazione o tre anni di servizio, i 24 CFU in soffitta - Nuovo Concorso Scuola PNRR3: il Ministero ha illustrato ai sindacati nel corso di una informativa svoltasi il 23 ... Scrive orizzontescuola.it

