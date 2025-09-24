Concorso scuola PNRR3 Gilda degli Insegnanti | fotocopia dei precedenti con gli stessi partecipanti che hanno superato prove del PNRR1 o PNRR2
Informativa sui bandi di concorso del PNRR3, il commento del Coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti Vito Carlo Castellana "E' il solito concorso fotocopia dei precedenti, con pochi posti a disposizione e che vede protagonisti gli stessi partecipanti che spesso hanno già superato, senza risultare vincitori, una procedura precedente".
