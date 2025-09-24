Concorso scuola PNRR 3 il Ministero accelera | posti requisiti e non solo QUESTION TIME con Cannas LIVE Giovedì 25 settembre alle 14 | 30
Conto alla rovescia per la pubblicazione del bando per quanto riguarda il Concorso docenti PNRR 3, la terza procedura di reclutamento del personale insegnante previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il Ministero ha intenzione di pubblicare il bando quanto prima, probabilmente entro il mese di ottobre con le prove che potrebbero tenersi già entro Natale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: concorso - scuola
