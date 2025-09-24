Concorso PNRR 3 quasi 60mila posti Bando a ottobre prove a Natale | così si svolgerà QUESTION TIME con Craparo Gilda LIVE Mercoledì 24 settembre alle 14 | 30

Si è svolta al Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'informativa sindacale riguardo il Concorso docenti PNRR 3, la terza procedura di reclutamento del personale insegnante previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il Ministero ha intenzione di pubblicare il bando quanto prima, probabilmente entro il mese di ottobre con le prove che potrebbero tenersi già entro Natale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

