Concorso Oss bloccato la rivelazione di De Luca | C' erano voci di compra-vendita dei test

"Abbiamo verificato le anomalie e deciso, anche sulla base di voci di compra-vendita, di fermare il concorso". Il presidente della Campania, a margine di un incontro a Serino, in provincia di Avellino, ha spiegato che il concorso bandito dalla regione per l'assunzione di Oss nella Asl di Salerno. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: concorso - bloccato

Concorso Oss Campania, De Luca: “Bloccato per porcherie, si stavano vendendo i posti. Lo rifaremo coi carabinieri”

Bloccato anche a Napoli il concorso per assumere a tempo indeterminato 1274 Operatori Socio-Sanitari. Le motivazioni - facebook.com Vai su Facebook

Concorso Oss bloccato, la rivelazione di De Luca: “C'erano voci di compra-vendita dei test”.

Concorso Oss bloccato in Campania, De Luca denuncia: “Si stavano vendendo i posti” - Il governatore Vincenzo De Luca ha spiegato i motivi dello stop al concorso per 1274 Oss: sospetti di compravendita di posti e rischio clientelismo. Come scrive msn.com

Concorso Oss Campania, De Luca: “Bloccato per porcherie, si stavano vendendo i posti. Lo rifaremo coi carabinieri” - Il governatore De Luca ha spiegato il motivo della sospensione del concorso per Oss: "C'erano voci di compravendita ... Riporta fanpage.it