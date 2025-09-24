Concorso Maschera Pontese 15 gli artisti in gara | sabato inaugurazione della mostra

Tempo di lettura: 3 minuti Sono ben 15 gli artisti che si sono iscritti alla prima edizione del ConcorsoMaschera Pontese”. Un concorso indetto all’interno  di “Anteprima Carnevale”, con l’obiettivo di valorizzare la creatività artistica applicata al Carnevale e favorire la nascita di nuovi personaggi simbolici legati all’identità del territorio. Il tema dei lavori la rappresentazione di maschere di Carnevale; questi invece i premi: al primo posto € 500,00, secondo posto: 12 bottiglie di vino e terzo posto un cesto di prodotti tipici locali. Bisogna evidenziare che l’opera vincitrice sarà realizzata dai maestri carraioli ed utilizzata nell’ambito della sfilata del Carnevale Pontese 2026. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

