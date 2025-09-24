Concorso insegnanti PNRR3 accesso con riserva per chi conseguirà abilitazione o titolo sostegno Indire entro 31 gennaio 2026 data da confermare
Concorso docenti PNRR3: il Ministero ha fornito una informativa sui requisiti di access sia per infanzia primaria che scuola secondaria. Il bando è atteso già a fine ottobrenovembre, con venti giorni di tempo per la presentazione della domanda. Ecco chi potrà partecipare con riserva. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: concorso - insegnanti
Concorso ordinario insegnanti di religione cattolica: prove scritte il 16 e 17 luglio. Ecco le CONVOCAZIONI [In aggiornamento]
Concorso ordinario insegnanti di religione cattolica: prova scritta il 16 e 17 luglio. Ecco i QUADRI di riferimento per la valutazione
Concorso ordinario insegnanti di religione cattolica: come si svolge la prova scritta il 16 e 17 luglio. ISTRUZIONI
Concorso #ComuneTrieste: 16 istruttori educativi (insegnanti di sostegno infanzia), part time indeterminato. Requisiti: laurea o diploma abilitante. ? Scadenza 9/10/2025. Dettagli https://cliclavoro.gov.it/concorsi/comune-di-trieste-bando-per-16-istruttori- - X Vai su X
Concorso Insegnanti Religione Cattolica Ordinari: Immissione in ruolo - facebook.com Vai su Facebook
Informativa ai sindacati sull'imminente bando dei concorsi PNRR3 a posti di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado; Concorso insegnanti PNRR3, accesso con riserva per chi conseguirà abilitazione o titolo sostegno Indire entro 31 gennaio 2026 (data da confermare); Concorso docenti PNRR 3, posti disponibili, requisiti d’accesso e prove: informativa al Ministero.
Concorso docenti PNRR3, ITP possono partecipare con il diploma. Ultimo bando - Concorso docenti PNRR3: i sindacati hanno ricevuto ieri 23 settembre 2025 l'informativa sull'ultimo bando di concorso che ... Segnala orizzontescuola.it
Nuovo Concorso scuola PNRR3, ecco i REQUISITI posti comuni secondaria: abilitazione o tre anni di servizio, i 24 CFU in soffitta - Nuovo Concorso Scuola PNRR3: il Ministero ha illustrato ai sindacati nel corso di una informativa svoltasi il 23 ... Riporta orizzontescuola.it