Concorso insegnanti PNRR3 accesso con riserva per chi conseguirà abilitazione o titolo sostegno Indire entro 31 gennaio 2026 data da confermare

Orizzontescuola.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Concorso docenti PNRR3: il Ministero ha fornito una informativa sui requisiti di access sia per infanzia primaria che scuola secondaria. Il bando è atteso già a fine ottobrenovembre, con venti giorni di tempo per la presentazione della domanda. Ecco chi potrà partecipare con riserva. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: concorso - insegnanti

Concorso ordinario insegnanti di religione cattolica: prove scritte il 16 e 17 luglio. Ecco le CONVOCAZIONI [In aggiornamento]

Concorso ordinario insegnanti di religione cattolica: prova scritta il 16 e 17 luglio. Ecco i QUADRI di riferimento per la valutazione

Concorso ordinario insegnanti di religione cattolica: come si svolge la prova scritta il 16 e 17 luglio. ISTRUZIONI

Informativa ai sindacati sull'imminente bando dei concorsi PNRR3 a posti di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado; Concorso insegnanti PNRR3, accesso con riserva per chi conseguirà abilitazione o titolo sostegno Indire entro 31 gennaio 2026 (data da confermare); Concorso docenti PNRR 3, posti disponibili, requisiti d’accesso e prove: informativa al Ministero.

concorso insegnanti pnrr3 accessoConcorso docenti PNRR3, ITP possono partecipare con il diploma. Ultimo bando - Concorso docenti PNRR3: i sindacati hanno ricevuto ieri 23 settembre 2025 l'informativa sull'ultimo bando di concorso che ... Segnala orizzontescuola.it

Nuovo Concorso scuola PNRR3, ecco i REQUISITI posti comuni secondaria: abilitazione o tre anni di servizio, i 24 CFU in soffitta - Nuovo Concorso Scuola PNRR3: il Ministero ha illustrato ai sindacati nel corso di una informativa svoltasi il 23 ... Riporta orizzontescuola.it

Cerca Video su questo argomento: Concorso Insegnanti Pnrr3 Accesso