Concorso insegnanti PNRR3 accesso con riserva per chi conseguirà abilitazione o titolo sostegno Indire entro 31 gennaio 2026 data da confermare

Concorso docenti PNRR3: il Ministero ha fornito una informativa sui requisiti di access sia per infanzia primaria che scuola secondaria. Il bando è atteso già a fine ottobrenovembre, con venti giorni di tempo per la presentazione della domanda. Ecco chi potrà partecipare con riserva. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it