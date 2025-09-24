Concorso docenti PNRR3 tabella titoli confermata ma attenzione al superpunteggio per il concorso precedente
Si attivano le procedure per il concorso PNRR3 relativo a circa 58.000 posti per infanzia, primaria e secondaria sia posto comune che sostegno. Alcune novità riguardano i requisiti di accesso, mentre sono confermate le prove, i punteggi, la tabella di valutazione dei titoli. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: concorso - docenti
Concorso docenti secondaria PNRR 2: le GM con l’integrazione idonei al 30% [In aggiornamento]
Scuole, errore nel concorso. Nuovi orali il 27 agosto: ridanno l?esame 193 docenti (compreso chi non l?aveva superato l'altra volta)
Immissioni in ruolo docenti 2025, quanti sono i posti? Sono già distribuiti per classe di concorso e provincia? Assumeranno anche gli idonei? CHIARIMENTI
Concorso docenti PNRR 3, prove e requisiti: così si svolgerà. Le ultime notizie. Ci vediamo alle 18:45! LINK AL PRIMO COMMENTO - facebook.com Vai su Facebook
Concorso docenti PNRR3: si può partecipare con riserva se alla scadenza della domanda abilitazione o titolo sostegno non è stato ancora conseguito? Pillole di Question Time - X Vai su X
Nuovo concorso per insegnanti, pronta BOZZA del bando PNRR3. Requisiti di accesso, prove e assunzioni. RISPOSTE AI QUESITI; Concorso docenti PNRR3, tabella titoli confermata ma attenzione al superpunteggio per il concorso precedente; Concorso docenti PNRR 3: necessaria l’abilitazione, tranne le eccezioni [Chiarimenti].
Concorso docenti PNRR3, tabella titoli confermata ma attenzione al superpunteggio per il concorso precedente - 000 posti per infanzia, primaria e secondaria sia posto comune che sostegno. Lo riporta orizzontescuola.it
Concorso docenti PNRR3, ITP possono partecipare con il diploma. Ultimo bando - Concorso docenti PNRR3: i sindacati hanno ricevuto ieri 23 settembre 2025 l'informativa sull'ultimo bando di concorso che ... Riporta orizzontescuola.it