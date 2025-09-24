Concorso docenti PNRR3 ITP possono partecipare con il diploma Ultimo bando
Concorso docenti PNRR3: i sindacati hanno ricevuto ieri 23 settembre 2025 l'informativa sull'ultimo bando di concorso che conclude la fase delle 70.000 assunzioni da realizzare con il nuovo reclutamento del DL 362022 entro giugno 2026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: concorso - docenti
Concorso docenti secondaria PNRR 2: le GM con l’integrazione idonei al 30% [In aggiornamento]
Scuole, errore nel concorso. Nuovi orali il 27 agosto: ridanno l?esame 193 docenti (compreso chi non l?aveva superato l'altra volta)
Immissioni in ruolo docenti 2025, quanti sono i posti? Sono già distribuiti per classe di concorso e provincia? Assumeranno anche gli idonei? CHIARIMENTI
Concorso docenti PNRR 3, prove e requisiti: così si svolgerà. Le ultime notizie. Ci vediamo alle 18:45! LINK AL PRIMO COMMENTO - facebook.com Vai su Facebook
Concorso docenti PNRR3: si può partecipare con riserva se alla scadenza della domanda abilitazione o titolo sostegno non è stato ancora conseguito? Pillole di Question Time - X Vai su X
Concorso docenti PNRR3, ITP possono partecipare con il diploma. Ultimo bando; Informativa ai sindacati sull'imminente bando dei concorsi PNRR3 a posti di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado; Concorso docenti PNRR 3, posti disponibili, requisiti d’accesso e prove: informativa al Ministero.
Concorso docenti PNRR3, ITP possono partecipare con il diploma. Ultimo bando - Concorso docenti PNRR3: i sindacati hanno ricevuto ieri 23 settembre 2025 l'informativa sull'ultimo bando di concorso che ... Si legge su orizzontescuola.it
Concorso PNRR 3 Docenti 2025: Bando entro l’Autunno, requisiti e come funziona - Il concorso PNRR 3 per docenti uscirà entro l’Autunno 2025 per coprire circa 20mila posti comuni e di sostegno. ticonsiglio.com scrive