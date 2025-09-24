Concorso docenti PNRR3 confermate prova scritta e prova orale No preselettiva
Il concorso docenti PNRR3, che il Ministero dell'Istruzione e del Merito si appresta a bandire nelle prossime settimane, si svolgerà secondo il modello "prova scritta + prova orale (con prova pratica per le classi di concorso che la prevedono) che abbiamo imparato a conoscere per i concorsi PNRR1 e PNRR2, di cui al dm n. 2025 e 206 del 26 ottobre 2023. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: concorso - docenti
Concorso docenti secondaria PNRR 2: le GM con l’integrazione idonei al 30% [In aggiornamento]
Scuole, errore nel concorso. Nuovi orali il 27 agosto: ridanno l?esame 193 docenti (compreso chi non l?aveva superato l'altra volta)
Immissioni in ruolo docenti 2025, quanti sono i posti? Sono già distribuiti per classe di concorso e provincia? Assumeranno anche gli idonei? CHIARIMENTI
Concorso docenti PNRR 3, prove e requisiti: così si svolgerà. Le ultime notizie. Ci vediamo alle 18:45! LINK AL PRIMO COMMENTO - facebook.com Vai su Facebook
Concorso docenti PNRR3: si può partecipare con riserva se alla scadenza della domanda abilitazione o titolo sostegno non è stato ancora conseguito? Pillole di Question Time - X Vai su X
Concorso docenti PNRR 3: informativa sui bandi per 58.000 posti. La critica i concorsi banditi a raffica in presenza di idonei da assumere; Concorso docenti PNRR3, confermate prova scritta e prova orale. No preselettiva; Supplenze docenti, aggiornamento GPS, concorso PNRR3, secondo ciclo INDIRE: tutte le opportunità del 2025/26. RISPOSTE AI QUESITI.
Concorso docenti PNRR3, ITP possono partecipare con il diploma. Ultimo bando - Concorso docenti PNRR3: i sindacati hanno ricevuto ieri 23 settembre 2025 l'informativa sull'ultimo bando di concorso che ... Secondo orizzontescuola.it
Concorso docenti PNRR 3: informativa sui bandi per 58.000 posti. La FLC CGIL critica i concorsi banditi a raffica in presenza di idonei da assumere - Il concorso è previsto entro dicembre, ammessi con riserva i docenti che si abilitano o specializzano entro il 31 gennaio e in possesso di titoli esteri. Da flcgil.it