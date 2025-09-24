Concorso docenti PNRR3 | come funzionano le prove non ci sarà nessuna preselettiva

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito conferma le modalità di svolgimento per il prossimo concorso docenti PNRR3. La selezione dei candidati avverrà tramite una prova scritta e una orale, senza alcuna fase preselettiva. Questo modello, già utilizzato per i concorsi PNRR precedenti, punta a una valutazione approfondita delle competenze professionali e didattiche dei futuri insegnanti. . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it