Concorso docenti PNRR3 bando a Ottobre | preparati Video lezioni libro studio rapido 100 mappe mentali simulatore con 8mila quesiti

Orizzontescuola.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato ai sindacati oltre 30mila posti per la secondaria e 27mila per infanzia e primaria, tra cattedre curricolari e di sostegno. I numeri includono anche posti residui rimasti vacanti per esaurimento delle graduatorie. Il bando sarà pubblicato entro metà ottobre e l’intera procedura dovrà chiudersi entro giugno 2026. . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: concorso - docenti

Concorso docenti secondaria PNRR 2: le GM con l’integrazione idonei al 30% [In aggiornamento]

Scuole, errore nel concorso. Nuovi orali il 27 agosto: ridanno l?esame 193 docenti (compreso chi non l?aveva superato l'altra volta)

Immissioni in ruolo docenti 2025, quanti sono i posti? Sono già distribuiti per classe di concorso e provincia? Assumeranno anche gli idonei? CHIARIMENTI

Concorso PNRR 3, bando entro ottobre, 20 giorni di tempo per le istanze, prove prima di Natale, tutto da concludere entro giugno 2026. Le parole di Cozzetto (Anief); Informativa ai sindacati sull'imminente bando dei concorsi PNRR3 a posti di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado; Concorso docenti PNRR 3, posti disponibili, requisiti d’accesso e prove: informativa al Ministero.

concorso docenti pnrr3 bandoConcorso PNRR 3 Docenti 2025: Bando entro l’Autunno, requisiti e come funziona - Il concorso PNRR 3 per docenti uscirà entro l’Autunno 2025 per coprire circa 20mila posti comuni e di sostegno. Scrive ticonsiglio.com

Concorso PNRR 3, bando entro ottobre, 20 giorni di tempo per le istanze, prove prima di Natale, tutto da concludere entro giugno 2026. Le parole di Cozzetto (Anief) - L'informativa sindacale che si è tenuta nel pomeriggio ha delineato i contorni della terza procedura concorsuale prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Segnala orizzontescuola.it

Cerca Video su questo argomento: Concorso Docenti Pnrr3 Bando