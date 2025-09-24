Concordia | dialoghi sui paesaggi sociali artisti musicisti registi filosofi artigiani esperti per riflettere

Concordia, ovvero armonia e comprensione, coesione e dialogo, confronto e scambio, in uno spazio in cui sia possibile scambiare conoscenze ed esperienze. Per arrivare a un luogo condiviso di dialogo costruttivo - a cui contribuiscono anche discussioni e disaccordi, certo, ma sempre sul filo del. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Concordia: dialoghi sui paesaggi sociali, artisti, musicisti, registi, filosofi, artigiani, esperti per riflettere.

