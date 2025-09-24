Concerie a Lineapelle c’è attesa | Buon dinamismo già in apertura
Lineapelle si conferma una preziosa occasione di networking e un evento di grande sostegno per il mondo della conceria e per tutti i player l’ industria della moda. Da ieri a giovedi, a Fiera Milano, sotto la lente, ci sono le collezioni autunno-inverno 2627 e un’industria, alle prese con una crisi difficile, costretta a confrontarsi con trasformazioni nel consumo e nella produzione. C’è attesa e un buon ottimismo in fiera. Lo conferma Roberto Lupi, imprenditore di Santa Croce: "Buon dinamismo in fiera. Attendiamo da Lineapelle segnali importanti su come si orienterà il mercato – dice –. La strada da seguire per agevolare la ripresa deve passare per innovazione e qualità, come ci confermano ii primissimi segnali registrati dall’avvio dell’evento". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Concerie alla prova di Lineapelle. Un primo sguardo su stile e futuro: "Indicazioni per far fronte alla crisi"
