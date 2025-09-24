Lineapelle si conferma una preziosa occasione di networking e un evento di grande sostegno per il mondo della conceria e per tutti i player l’ industria della moda. Da ieri a giovedi, a Fiera Milano, sotto la lente, ci sono le collezioni autunno-inverno 2627 e un’industria, alle prese con una crisi difficile, costretta a confrontarsi con trasformazioni nel consumo e nella produzione. C’è attesa e un buon ottimismo in fiera. Lo conferma Roberto Lupi, imprenditore di Santa Croce: "Buon dinamismo in fiera. Attendiamo da Lineapelle segnali importanti su come si orienterà il mercato – dice –. La strada da seguire per agevolare la ripresa deve passare per innovazione e qualità, come ci confermano ii primissimi segnali registrati dall’avvio dell’evento". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Concerie a Lineapelle, c’è attesa: "Buon dinamismo già in apertura"