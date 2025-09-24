Con il tributo ai Queen si chiude l' estate musicale di Varenna

Con l’arrivo dell’autunno si conclude anche la lunga fase estiva della sesta edizione del Varenna Festival, che saluterà il suo pubblico con l’ultimo concerto dell’estate, inprogramma sabato 27 settembre alle ore 21.00 nella suggestiva cornice della Chiesa diSanta Marta a Varenna. Ingresso libero. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

