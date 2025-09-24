Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di CHI SALE (“Balene-Amiche per sempre”) Rai 1 si aggiudica la prima serata di domenica grazie alla nuova fiction Balene-Amiche per sempre che con una media di 2.812.000 spettatori e il 19.5% di share tiene a distanza di quasi 3 punti la soap turca La notte nel cuore in onda su Canale 5. Milla (Carla Signoris) ed Evelina (Veronica Pivetti) sono due ex amiche che ritrovano la loro amicizia al funerale di Adriana, loro carissima amica dei tempi dell’università. Le due uniranno le loro forze, mettendo da parte i rancori del passato, per cercare la verità sulla morte di Adriana, che aveva dedicato la sua vita a salvare le balene, convinte che non si sia trattato di un semplice incidente subacqueo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Con "Balene" trionfa l'amicizia