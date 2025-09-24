' Comunisti di m' poi una svastica | deturpato il muro del circolo Alberone

"La scritta che vedete in foto è apparsa sul muro del nostro circolo, non a caso sotto lo striscione in supporto e solidarietà per la Global Sumud Flotilla". E' quanto denuncia via social il Circolo Arci Alberone di via Sant'Agostino a Pisa. "Il nostro spazio è da sempre presidio di resistenza.

Una svastica, una stella di David e il simbolo dell'uguale. È la scritta comparsa sul marciapiedi di via Sirte a Milano, vicino a via Vincenzo Foppa, davanti allo studio del regista Ruggero Gabbai, ex consigliere comunale del Pd e autore del documentario «Lilia

'Comunisti di m...', poi una svastica: deturpato il muro del circolo Alberone; Tromba d'aria a Lido di Camaiore e Tonfano, danni nei bagni; Sulle orme del pianista del ghetto di Varsavia.

Chef Paolo Cappuccio nella bufera: non solo l'annuncio omofobo. Pure i tatuaggi con fascio littorio e svastica- FOTO - Lo chef stellato Paolo Cappuccio è finito nella bufera per il suo annuncio di lavoro omofobo e discriminatorio.

"Gay no, comunisti nemmeno": lo chef (con la svastica) Paolo Cappuccio nel mirino di Arcigay e politica - Un annuncio di lavoro dello chef stellato Paolo Cappuccio, con frasi discriminatorie contro comunisti, gay e persone con dipendenze, scatena un caso nazionale.