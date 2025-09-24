Comunicato Stampa | Gta 6 | Quando Esce Costo e Dove Acquistarlo

Dopo un primo trailer di GTA 6, della durata di 1 minuto e 31 secondi, il 6 Maggio di quest'anno è stato lansciato il secondo trailer di quasi tre minuti. Sam House, fondatore di GTA 6, uno dei giochi più attesi del momento, sarà disponibile dal primo giorno di lancio su Come anticipato da Keycense, il prezzo base di GTA 6 sarà di 79,99€, in linea con gli altri titoli AAA di nuova generazione. Tuttavia, Rockstar ha previsto diverse edizioni speciali che includeranno contenuti esclusivi, oggetti da collezione digitali e bonus per la modalità online. Il secondo trailer di Una delle rivelazioni più eccitanti è l'ambientazione: GTA 6 si svolgerà nello Stato di Leonida, con le strade di Vice City illuminate dai neon e molto altro ancora, in quella che si preannuncia come l'evoluzione più grande e coinvolgente della serie. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Gta 6: Quando Esce, Costo e Dove Acquistarlo

