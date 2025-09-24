Comunicato Stampa | CRV - Presentato progetto Online senza rischi dell' ITC Calvi di Padova con Corecom Veneto

Iltempo.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. 🔗 Leggi su Iltempo.it

comunicato stampa crv presentato progetto online senza rischi dell itc calvi di padova con corecom veneto

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - Presentato progetto “Online senza rischi" dell'ITC Calvi di Padova, con Corecom Veneto

In questa notizia si parla di: comunicato - stampa

Comunicato Stampa: Consiglio Veneto, ok unanime alla legge che tutela le donne affette da endometriosi

Comunicato Stampa: Prima commissione - Via libera a DL adeguamento statuto Veneto Acque

Comunicato Stampa: CRV - Zecchinato (Lega-LV): “Tre campanili al vento, per scoprire e valorizzare i sentieri veneti"

Comunicato Stampa: CRV - Cestari e Maino (Lega-LV): “Disabilità, presentato in Consiglio Tavolo regionale della Lega; Comunicato Stampa: CRV - Cestari e Maino (Lega-LV): “Disabilità, presentato in Consiglio Tavolo regionale della Lega; Comunicato Stampa: CRV - Presentato a palazzo Ferro Fini il libro “Quando l'amore diventa una truffa affettiva”.

comunicato stampa crv presentatoComunicato Stampa: CRV - Presentata la 21esima edizione ‘Festa del Gnocco di Patate' di Canda (RO) - La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO ... Da iltempo.it

comunicato stampa crv presentatoComunicato Stampa: CRV - Presentata collana editoriale “Per una nuova Cultura della Disabilità” di Rodolfo Dalla Mora - Presentata la collana editoriale “Per una nuova Cultura della Disabilità” di Rodolfo Dalla Mora. Da gazzettadiparma.it

Cerca Video su questo argomento: Comunicato Stampa Crv Presentato