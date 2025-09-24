Comunicato Stampa | CRV - Presentata la 21esima edizione ‘Festa del Gnocco di Patate' di Canda RO

Iltempo.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. 🔗 Leggi su Iltempo.it

comunicato stampa crv presentata la 21esima edizione 8216festa del gnocco di patate di canda ro

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - Presentata la 21esima edizione ‘Festa del Gnocco di Patate' di Canda (RO)

In questa notizia si parla di: comunicato - stampa

Comunicato Stampa: Consiglio Veneto, ok unanime alla legge che tutela le donne affette da endometriosi

Comunicato Stampa: Prima commissione - Via libera a DL adeguamento statuto Veneto Acque

Comunicato Stampa: CRV - Zecchinato (Lega-LV): “Tre campanili al vento, per scoprire e valorizzare i sentieri veneti"

Comunicato Stampa: CRV - Presentata la 21esima edizione ‘Festa del Gnocco di Patate’ di Canda (RO); Comunicato Stampa: CRV - Presentata in Consiglio regionale del Veneto la 20esima edizione del Palio del Ruzante; CRV - Presentata collana editoriale “Per una nuova Cultura della Disabilità” di Rodolfo Dalla Mora.

comunicato stampa crv presentataComunicato Stampa: CRV - Presentata la 21esima edizione ‘Festa del Gnocco di Patate' di Canda (RO) - La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO ... Da iltempo.it

comunicato stampa crv presentataComunicato Stampa: CRV - Presentata collana editoriale “Per una nuova Cultura della Disabilità” di Rodolfo Dalla Mora - Presentata la collana editoriale “Per una nuova Cultura della Disabilità” di Rodolfo Dalla Mora. gazzettadiparma.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Comunicato Stampa Crv Presentata