Comunicato Stampa | Aziende verso la digitalizzazione Il modello Mr Key Shop

La corsa alla digitalizzazione in Italia, tra alti e bassi, continua a essere un tema importante e discusso. Non solo perché è evidente un bisogno di ammodernamento delle strutture comunicative e burocratiche, ma anche, e soprattutto, alla luce della spinta acceleratrice scaturita dall'emergenza COVID-19 e dalla conseguente diffusione del lavoro da remoto e dello smart working. In effetti, ripensando agli ultimi tre anni, si è registrato un boom di presenza online, guidato dalla didattica a distanza nelle scuole e dal distanziamento sociale. I dispositivi elettronici sono andati a ruba, molte persone hanno dovuto procurarsi, anche per la prima volta, un portatile o un tablet di fascia medio-alta e Aumenta, altresì, l'esigenza di usare software necessari non solo a effettuare le videoconferenze ma anche a collegarsi alle reti aziendali ed elaborare documenti e Dunque, vien da sé che questa “nuova normalità” non sia stata accolta di buon grado, tanto dalle aziende impreparate a colmare il gap digitale (e non solo per via degli investimenti necessari, ma anche per un mancanza culturale), quanto e soprattutto dai lavoratori meno giovani e meno alfabetizzati dal punto di vista informatico. 🔗 Leggi su Iltempo.it
