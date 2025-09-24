Comunicato Stampa | ASI AL SALONE AUTO TORINO CON LA COLLEZIONE BERTONE

Da venerdì 26 a domenica 28 settembre torna Salone Auto Torino, la kermesse "open air" che porta in città oltre 50 brand automobilistici, centri stile e altre importanti realtà come l'Automotoclub Storico Italiano, presente come riferimento per il settore dell'automotive heritage. Questa seconda edizione si conferma tra i principali appuntamenti nazionali del settore, con un format accessibile, diffuso e gratuito che coinvolge le location di Piazza Castello, Piazzetta Reale e i Giardini Reali. L'esperienza dei visitatori è arricchita non solo dall'esposizione statica e dinamica, con oltre 100 modelli tra cui diverse anteprime italiane ed europee, ma anche dagli apprezzati test drive e il ritorno, sabato 27 settembre, del Supercar Meeting Venaria Reale Torino.

