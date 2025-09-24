Comunicare il clima il sociologo Deriu | I dati non bastano a dettare una linea politica Ripartiamo dalle comunità locali

Ilfattoquotidiano.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Unire scienziati, cittadini e giornalisti che si occupano di clima e ambiente, sui quali si confrontano visioni del mondo differenti. E poi, anche, relativizzare, un giornalismo ambientale basato sulla religione del dato, sia pure scientifico, che da solo non basta. Su questi temi e molti altri ruota un libro importante e frutto di competenze diverse, Il clima dell’informazione (Castelvecchi) a cura di Marco Deriu, Osman Arrobbio, Niccolò Bertuzzi, con la prefazione dello scienziato Stefano Caserini. Abbiamo intervistato Marco Deriu, sociologo, docente di Comunicazione ambientale all’Università di Parma e condirettore dei Quaderni della decrescita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

