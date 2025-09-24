Comune incarico sospetto Esposto alla Corte dei conti
Arriva un altro esposto alla Corte dei conti sull’operato del Comune. A presentarlo stavolta è la Lega, tramite il consigliere comunale Matteo Di Benedetto: l’oggetto è una determina con cui l’amministrazione ha affidato un incarico da 16.704 euro a un operatore economico con lo scopo di "individuare strategie per migliorare la resistenza delle piante, migliorare l’ambiente fisico e assistere il Rup nei sopralluoghi e nelle riunioni", spiega Di Benedetto. Secondo la Lega si tratta di "incarichi generici che meritano un richiamo alla Corte dei conti. L’amministrazione non spiega perché compiti abbastanza semplici come questi non possano essere svolti da figure interne del Comune". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
