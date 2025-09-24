Comune di Baronissi la Sindaca Anna Petta | A Baronissi il Premio Pagine d’Autore alla carriera al Maestro Enzo Avitabile

La Sindaca Anna Petta: "Un riconoscimento alla carriera per uno dei più grandi protagonisti della scena musicale internazionale". Baronissi si prepara ad accogliere un evento di grande prestigio culturale. Lunedì 29 settembre 2025, alle ore 20.00, presso l'Aula Consiliare del Comune, il Maestro Enzo Avitabile riceverà il Premio "Pagine d'Autore" alla carriera, conferito dall'Associazione Musicale Internazionale Falaut. "Baronissi è orgogliosa di rendere omaggio a un'artista come Enzo Avitabile – sottolinea la Sindaca Anna Petta – un Maestro che con il suo talento e la sua visione ha saputo trasformare la musica in un linguaggio universale.

Lunedì 29 settembre 2025, ore 20:00 Aula Consiliare del Comune di Baronissi (SA) Ingresso libero

