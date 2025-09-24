Comune 800 mila euro per riqualificare il Centro diurno Molen Bass

Parmatoday.it | 24 set 2025

È stato approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria del Centro diurnoMolen Bass”, in via Firenze 20, per un investimento complessivo di 800 mila euro. L’edificio, costruito intorno al 1920 e originariamente destinato a stazione di pompaggio dell’acquedotto, ha subito negli. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

