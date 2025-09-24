Complesso monumentale di San Michele apertura straordinaria per le Giornate Europee del Patrimonio

Tra le tante sorprese che la città di Roma regala ai suoi visitatori ce n’è una davvero speciale: in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, il Complesso monumentale di San Michele a Ripa apre le sue porte in via straordinaria. Si tratterà di una rara occasione per scoprire, lungo le rive del Tevere, uno dei gioielli architettonici meno conosciuti della città, tra storia, arte e atmosfere che parlano di secoli di vita. Leggi anche: Guarda il programma delle Giornate europee del patrimonio 2025 a Roma: aperture ad 1 euro Complesso monumentale di San Michele a Ripa: un viaggio nella storia di Roma tra carità e arte. 🔗 Leggi su Funweek.it

