Compleanno Tardelli 374 presenze e 11 trofei conquistati | la Juventus dedica un messaggio speciale alla sua leggenda – FOTO

Compleanno Tardelli, la Juventus ha voluto dedicare un messaggio speciale alla sua leggenda nel giorno dei suoi festeggiamenti – FOTO. Un’icona, una leggenda, un urlo che è entrato nella storia. La Juventus e tutto il mondo del calcio festeggiano oggi il compleanno di Marco Tardelli. Con un messaggio sui propri canali social, il club bianconero ha voluto rendere omaggio a uno dei suoi figli più amati, un giocatore che ha incarnato alla perfezione lo spirito e la grinta della Signora. 3??7??4?? presenze, 1??1?? titoli conquistati e un posto nella Hall of Fame bianconera???? Tanti auguri a Marco Tardelli!? pic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

