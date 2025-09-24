Compleanno Tardelli 374 presenze e 11 trofei conquistati | la Juventus dedica un messaggio speciale alla sua leggenda – FOTO
Compleanno Tardelli, la Juventus ha voluto dedicare un messaggio speciale alla sua leggenda nel giorno dei suoi festeggiamenti – FOTO. Un’icona, una leggenda, un urlo che è entrato nella storia. La Juventus e tutto il mondo del calcio festeggiano oggi il compleanno di Marco Tardelli. Con un messaggio sui propri canali social, il club bianconero ha voluto rendere omaggio a uno dei suoi figli più amati, un giocatore che ha incarnato alla perfezione lo spirito e la grinta della Signora. 3??7??4?? presenze, 1??1?? titoli conquistati e un posto nella Hall of Fame bianconera???? Tanti auguri a Marco Tardelli!? pic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: compleanno - tardelli
Il vescovo Tardelli lascia la diocesi. A riposo dal 75esimo compleanno: "Ora preparatevi al cambiamento"
Il 24 settembre del 1956 nasceva il calciatore campione mondiale Marco Tardelli - #accaddeoggi - X Vai su X
Marco Tardelli compie 70 anni, l'intervista: la carriera, gli aneddoti, le curiosità alla Juventus e cosa fa oggi; La Juventus su X augura buon compleanno a Terdelli.
Il decimo compleanno regala a Skyway Monte Bianco il record di presenze estive - L'estate 2025 regala alle Funivie Skyway Monte Bianco di Courmayeur il record storico di presenze stagionali. Segnala rainews.it
Non Compleanno: record di presenze e di donazioni per la Fondazione Melanoma al Nabilah - È stato un successo senza precedenti la quarta edizione del «Non Compleanno», il charity party che giovedì 4 settembre ha trasformato il Nabilah in una grande festa della solidarietà. Si legge su ilmattino.it