Comolli Juventus sarà lui l’uomo forte del corso bianconero | già in arrivo un nuovo incarico per l’ex dirigente del Tolosa

Arrivato a giugno tra la curiosità generale, ci ha messo pochissimo tempo a prendersi la Juventus. Damien Comolli, attuale Direttore Generale, è destinato a diventare l'uomo forte del nuovo corso bianconero. In vista del rinnovo del board societario, che verrà definito nell'assemblea degli azionisti di novembre, per il dirigente francese è pronta una promozione tanto attesa quanto meritata: sarà lui il nuovo Amministratore Delegato del club.

