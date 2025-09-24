Comolli Juventus sarà lui l’uomo forte del corso bianconero | già in arrivo un nuovo incarico per l’ex dirigente del Tolosa

. Ecco svelati tutti i dettagli. Arrivato a giugno tra la curiosità generale, ci ha messo pochissimo tempo a prendersi la  Juventus.  Damien Comolli, attuale Direttore Generale, è destinato a diventare l’uomo forte del nuovo corso bianconero. In vista del rinnovo del board societario, che verrà definito nell’assemblea degli azionisti di novembre, per il dirigente francese è pronta una promozione tanto attesa quanto meritata:  sarà lui il nuovo Amministratore Delegato del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

